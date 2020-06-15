Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России

15 Июнь 2020 2020-06-15T01:50:39+03:00

Для этого им нужно обратиться в миграционные подразделения МВД

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Иностранцы, у которых во время вспышки коронавируса COVID-19 истек срок пребывания в нашей стране, смогут его продлить, для этого им нужно обратиться в миграционные подразделения министерства внутренних дел России. Начать оформлять документы можно уже с понедельника, 15 июня.

О такой возможности для иностранных граждан, по каким-то причинам вовремя не вернувшихся домой, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Иностранцы, у которых истекли сроки пребывания на территории России во время распространения коронавирусной инфекции, смогут начать оформление документов с 15 июня, обратившись в миграционные подразделения МВД», - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в министерстве заявили, что в условиях пандемии иностранных граждан не станут депортировать, выдворять или уведомлять о нежелательности их пребывания на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU