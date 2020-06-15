Турция нанесла удары по объектам РПК в Ираке

15 Июнь 2020 2020-06-15T03:12:24+03:00

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Минобороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции «Коготь орла» против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, и турецкие военно-воздушные силы нанесли удары по объектам РПК, которую Анкара считает экстремистской организацией.

«Операция «Коготь орла» началась», - говорится в сообщении турецкого министерства обороны, опубликованном на странице пресс-службы ведомства в Twitter.

Отмечается, что военные самолеты обстреливают базы на северо-западе Ирака, где, по данным турецких спецслужб, укрываются сторонники Рабочей партии Курдистана.

По данным телеканала Al Arabiya, военная авиация Турции сбросила на объекты РПК в горах Синджар около двух десятков бомб.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале июня о готовности к войне с Турцией заявили в Минобороны Греции.

ИСТОЧНИК KP.RU