2020-06-15T04:23:43+03:00
В мире

Сторонники Болсонару обстреляли здание конституционного суда Бразилии

Пропрезидентские активисты считают членов Федерального верховного суда взяточниками
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сторонники президента Бразилии считают членов Федерального верховного суда взяточникамиСторонники президента Бразилии считают членов Федерального верховного суда взяточникамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поздним вечером в субботу, 13 июня, сторонники бразильского президента Жаира Болсонару обстреляли расположенное на площади Трех властей в центре столицы страны здание Федерального верховного суда (ФВС), который также выполняет функции конституционного суда Бразилии.

Стреляли пиротехническими снарядами, часть из них взорвалась над крышей здания, сообщает портал Metropoles. По данным издания, это была очередная «акция устрашения ФВС», членов которого пропрезидентские активисты считают «погрязшими в коррупции».

После произошедшего за бездействие был уволен замглавы военной столичной полиции, который, по мнению властей Бразилиа, не принял никаких мер, чтобы не допустить обстрел правительственного здания пиротехникой.

Председатель суда Диас Тоффоли заявил, что эта акция – атака не только высший судебный орган страны, но и на все остальные «демократические институты» Бразилии. Он также отметил, что ФВС «не склонится перед угрозами» и продолжит свою работу, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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