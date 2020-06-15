2020-06-15T04:30:08+03:00
Происшествия

В аэропорту Жуковского экстренно сел самолет «Почты России»

Воздушное судно благополучно приземлилось, никто не пострадал
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Самолет "Почты России" совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССамолет "Почты России" совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Самолет «Почты России» Ту-204 в понедельник ночью совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского после почти трехчасовой выработки топлива.

«Самолет со сработавшим датчиком неисправности одного из двигателей в 03:38 приземлился в аэропорту Жуковского. Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал», - сообщил ТАСС представитель экстренных служб города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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