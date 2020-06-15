Судмедэксперты установил, что афроамериканец в Атланте получил два огнестрельных ранения в спину
Судмедэксперты округа Фултон в штате Джорджия подтвердили, что темнокожий житель Атланты Рейшард Брукс скончался в результате огнестрельных ранений, полученных им при задержании, сообщает местная газета The Atlanta Journal-Constitution.
Специалисты установили, что Брукс получил два огнестрельных ранения в спину, а скончался от потери крови и повреждения внутренних органов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 12 июня белый полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил афроамериканца, который оказал сопротивление при задержании: он забрал у сотрудников правоохранительных органов электрошокер и попытался применить его против стражей порядка, те открыли огонь на поражение. Раненый темнокожий был госпитализирован, но позже скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что после смерти Брукса в Атланте начались протесты против полицейского произвола, а во время митинга накануне неизвестный стал стрелять по людям. Два человека были убиты, пятеро ранены.
В США «новый Джордж Флойд»: Полиция Атланты застрелила 27-летнего чернокожего Рэйшарда Брукса, который заснул, заблокировав парковку ресторана, оказал сопротивление при задержании и пытался бежать, выхватив у полицейского электрошокер.
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ИСТОЧНИК KP.RU