Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:05:23+03:00

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Выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к колл-центрам банков в России могут стать платными, если ограничения комиссий за эквайринг (прием платежей) останутся в силе.

Об этом говорится в письме, направленном Ассоциацией банков России (АБР) в правительство, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что кредитные организации будут вынуждены брать плату за свои услуги и сервисы. АБР просит кабинет министров не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей в качестве антикризисной меры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта Центральный Банк России с целью поддержки граждан, экономики и финансового сектора в условиях вспышки коронавируса принял решение установить максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере одного процента. Сообщалось, что такая мера будет действовать до 30 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU