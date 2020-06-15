В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 30 июня
Такое решение в регионе приняли в связи с эпидемиологической ситуацией
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Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 30 июня, сообщается в понедельник на сайте правительства Приморского края.
«Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продляется до 30 июня. Такое решение принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 15 июня», - говорится в сообщении регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU