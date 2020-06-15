В Пекине из-за коронавируса уволили несколько чиновников
В Пекине из-за коронавируса лишился своего поста заместитель главы столичного района Фэнтай Чжоу Юйцин, вслед за начальником были уволены и несколько его подчиненных. Чиновников обвинили в безответственности, которая привела к вспышке заболевания COVID-19 на местном продуктовом рынке, сообщает газета «Бэйцзин жибао».
Власти столицы Китая заявили, что в городе очень высок риск распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в пекинском районе Фэнтай был обнаружен коронавирус, тесты на COVID-19 показали положительный результат у 45 человек, анализы сдали 517 продавцов и посетителей рынка. В Пекине ввели военное положение, запретили спортивные массовые мероприятия, временно перестали пускать в город туристов.
Живущий в Пекине украинец рассказал, как Китай победил эпидемию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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