В Пекине из-за коронавируса уволили несколько чиновников

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:20:34+03:00

Снова причиной массового распространения коронавируса в Китае стал продуктовый рынок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Пекине из-за коронавируса лишился своего поста заместитель главы столичного района Фэнтай Чжоу Юйцин, вслед за начальником были уволены и несколько его подчиненных. Чиновников обвинили в безответственности, которая привела к вспышке заболевания COVID-19 на местном продуктовом рынке, сообщает газета «Бэйцзин жибао».

Власти столицы Китая заявили, что в городе очень высок риск распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в пекинском районе Фэнтай был обнаружен коронавирус, тесты на COVID-19 показали положительный результат у 45 человек, анализы сдали 517 продавцов и посетителей рынка. В Пекине ввели военное положение, запретили спортивные массовые мероприятия, временно перестали пускать в город туристов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767416" frameborder="0"></iframe> Живущий в Пекине украинец рассказал, как Китай победил эпидемию.

ИСТОЧНИК KP.RU