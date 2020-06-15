Последние новости на утро 15 июня 2020: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к колл-центрам банков в России могут стать платными, если ограничения комиссий за эквайринг (прием платежей) останутся в силе. Кредитные организации будут вынуждены брать плату за свои услуги и сервисы. Об этом говорится в письме, направленном Ассоциацией банков России (АБР) в правительство.
Центробанк в конце марта с целью поддержки граждан, экономики и финансового сектора в условиях вспышки коронавируса принял решение установить максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере одного процента. Сообщалось, что такая мера будет действовать до 30 сентября 2020 года.
В пресс-службе Ростуризма, комментируя рекомендации Роспотребнадзора о «преимущественно семейном» заселении в номера, пояснили, что если люди приехали на отдых вместе, то в гостиницах у них не станут требовать свидетельство о браке.
ИСТОЧНИК KP.RU