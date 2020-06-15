2020-06-15T07:14:07+03:00
Общество

Последние новости на утро 15 июня 2020: Выпуск банковских карт в России может стать платным

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 15 июня 2020 года
Поделиться:
Комментарии: comments2
«КП» – о последних новостях на утро 15 июня 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 15 июня 2020 годаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к колл-центрам банков в России могут стать платными, если ограничения комиссий за эквайринг (прием платежей) останутся в силе. Кредитные организации будут вынуждены брать плату за свои услуги и сервисы. Об этом говорится в письме, направленном Ассоциацией банков России (АБР) в правительство.

Центробанк в конце марта с целью поддержки граждан, экономики и финансового сектора в условиях вспышки коронавируса принял решение установить максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере одного процента. Сообщалось, что такая мера будет действовать до 30 сентября 2020 года.

В пресс-службе Ростуризма, комментируя рекомендации Роспотребнадзора о «преимущественно семейном» заселении в номера, пояснили, что если люди приехали на отдых вместе, то в гостиницах у них не станут требовать свидетельство о браке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Племянница Трампа собирается раскрыть его налоговые схемы
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Последние новости на утро 15 июня 2020: Выпуск банковских карт в России может стать платным
В Пекине из-за коронавируса уволили несколько чиновников
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 июня 2020 года составило 121 691 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 15 июня 2020: открываются музеи, фотоателье и каршеринг
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 июня 2020 года составило 49 353 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 15 июня 2020: количество выздоровевших растет, Параду Победы быть
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 июня 2020 года возросло до 3334 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 15 июня 2020 года составило 121 691 человек
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 30 июня
Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными
На Украину возвращаются военные инструкторы из Канады
Судмедэксперты установили, что афроамериканец в Атланте получил два огнестрельных ранения в спину
В аэропорту Жуковского экстренно сел самолет «Почты России»
Сторонники Болсонару обстреляли здание конституционного суда Бразилии
Американский министр заявил о различиях в смертях афроамериканцев в Атланте и Миннеаполисе
Турция нанесла удары по объектам РПК в Ираке
С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение
Главный пульмонолог Минздрава: Россияне не совсем правильно поняли отмену режима самоизоляции
Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России
Ученые построили «эволюционное древо» коронавируса в России
Ростуризм: У приехавших вместе людей при заселении в отель не будут требовать свидетельство о браке
В Москве «Скорая» насмерть сбила женщину
Число пострадавших из-за землетрясения в Турции возросло до 18, один человек погиб
БДТ представил первый в России Minecraft-спектакль
В Москве умерло еще 53 пациента с коронавирусом