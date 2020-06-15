Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:10:17+03:00

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Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей. Список возглавляет Ямало-Ненецкий округ, причем, лидирует регион уже девятый год подряд, сообщают РИА Новости.

Благосостояние оценивали не по совокупному доходу супругов, а по максимальному остатку. То есть, что остается у пары, после минимальных расходов. За основу для минимальных расходов брали данные Росстат по прожиточномому минимуму на двух взрослых и одного ребенка.

Первое место в списке занимает ЯНАО, у семей после трат остается в среднем 88,5 тысяч рублей. Тогда как в среднем по стране этот показатель равен 37,5 тысячам рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU