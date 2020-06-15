2020-06-15T08:47:04+03:00
Экономика

87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным

В Росалкогольрегулировании назвали регионы, где нарушения встречаются чаще всего
Елена АКИМОВА
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Больше всего спиртного с нарушениями продают в ПоволжьеБольше всего спиртного с нарушениями продают в ПоволжьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проверки Росалкогольрегулирования (РАР) по итогам первого квартала 2020 года выявили огромное количество спиртного, которое не соответствует законным требованиям.

Всего было проведено 44,5 тысяч проверок, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь–апрель 2020 года.

Из 186 тыс. декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно.

Самые частые нарушения в торговле спиртным:

Несоблюдение правил торговли алкоголем – 14 тыс.,

Отсутствие лицензии – 2,7 тыс.,

Нарушение порядка учета спиртного - 1 тыс.

Выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объемах производства и оборота, использование поддельного торгового знака – около 8 тысяч.

Регионы-лидеры по количеству нарушений:

Поволжье – 7 тыс. случаев,

ЦФО - 4,5 тыс. (1,1 тыс – в Москве),

Сибирь – 4 тыс,

СКФО - 1,1 тыс.

В РАР пояснили «Известиям», что речь идет о продукции, выпущенной без лицензий, уплаты акциза, соблюдения стандартов и предназначенной для реализации через нелегальные каналы продаж.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что нелегальный оборот крепкого алкоголя в целом по России сегодня оценивается примерно в 30%, то есть 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства.

- Около 12 млн декалитров нелегального оборота приходится на самогон, а 23 млн — на крепкие напитки, которые разливают в промзонах и гаражах. На фоне подорожания акциза такой бизнес становится особенно выгодным. Если бутылка водки стоит 230 рублей, то примерно 180 рублей приходится на акциз. К сожалению, многие идут по пути экономии и предпочитают не платить акциз, — пояснил Косарев.

Ранее стало известно, что большинство жителей России любят светлое фильтрованное пиво. Особенно спрос на продукцию возрастет в летний период, когда темные сорта пенного напитка уходят на второй план, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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