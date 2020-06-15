87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным
Проверки Росалкогольрегулирования (РАР) по итогам первого квартала 2020 года выявили огромное количество спиртного, которое не соответствует законным требованиям.
Всего было проведено 44,5 тысяч проверок, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь–апрель 2020 года.
Из 186 тыс. декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно.
Самые частые нарушения в торговле спиртным:
Несоблюдение правил торговли алкоголем – 14 тыс.,
Отсутствие лицензии – 2,7 тыс.,
Нарушение порядка учета спиртного - 1 тыс.
Выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объемах производства и оборота, использование поддельного торгового знака – около 8 тысяч.
Регионы-лидеры по количеству нарушений:
Поволжье – 7 тыс. случаев,
ЦФО - 4,5 тыс. (1,1 тыс – в Москве),
Сибирь – 4 тыс,
СКФО - 1,1 тыс.
В РАР пояснили «Известиям», что речь идет о продукции, выпущенной без лицензий, уплаты акциза, соблюдения стандартов и предназначенной для реализации через нелегальные каналы продаж.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что нелегальный оборот крепкого алкоголя в целом по России сегодня оценивается примерно в 30%, то есть 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства.
- Около 12 млн декалитров нелегального оборота приходится на самогон, а 23 млн — на крепкие напитки, которые разливают в промзонах и гаражах. На фоне подорожания акциза такой бизнес становится особенно выгодным. Если бутылка водки стоит 230 рублей, то примерно 180 рублей приходится на акциз. К сожалению, многие идут по пути экономии и предпочитают не платить акциз, — пояснил Косарев.
Ранее стало известно, что большинство жителей России любят светлое фильтрованное пиво. Особенно спрос на продукцию возрастет в летний период, когда темные сорта пенного напитка уходят на второй план, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU