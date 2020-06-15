2020-06-15T09:28:53+03:00
Общество

Названы сферы с самым большим падением уровня зарплат

В некоторых отраслях зарплаты снизились больше, чем вдвое
Юлия САЛЬНИКОВА
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Падение уровня зарплат от мая к марту поставило 18,9%Падение уровня зарплат от мая к марту поставило 18,9%Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Аналитики назвали сферы, где произошло наибольшее падение уровня зарплат. В некоторых отраслях падение превысило 60 процентов. Причиной стала пандемия коронавируса, которая привела к временному закрытию компаний. Напомним, с марта по апрель в России были нерабочие дни.

- Сильнее всего снизились выплаты за апрель-май к марту в следующих областях: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - на 63%; образование - на 40%; предоставление прочих видов услуг - на 45%,- приводит исследование банка "Точка" ТАСС.

Это те отрасли, которые пострадали от пандемии больше всего - спортивные и массовые мероприятия во многих регионах до сих пор запрещены. А значит, театры, клубы, бары, кинотеатры лишились выручки.

Снизились зарплаты в медицине - в частных клиниках и стоматологии, в целом по стране, падение уровня зарплат превысило 18 процентов. Меньше всего в плане зарплат пострадала строительная сфера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы сферы с самым большим падением уровня зарплат
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