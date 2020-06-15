Кандидат в губернаторы Токио отменит Олимпиаду в случае победы на выборах

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:06:07+03:00

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Кандидат в губернаторы Токио собирается отменить Олимпиаду, если победит на выборах. Лидер партии "Рэйва синсэн гуми" Таро Ямамото сделал этот пункт первым в своей предвыборной программе. Если это произойдет, то Олимпийские игры впервые не состоятся два года подряд - в 2020-м их отменили из-за распространения коронавиурса.

- Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады,- приводит его слова ТАСС.

Выборы состоятся 5 июля.

Игры состоятся в 2021 году, при этом, решено не менять название - Олимпиада пройдет под логотипом "Токио-2020". Она запланирована на 23 июля-8 августа 2021 года. Из-за рисков распространения болезни соревнования пройдут "в упрощенном формате",

ИСТОЧНИК KP.RU