2020-06-15T10:12:09+03:00
Общество

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после пандемии коронавируса

Желания граждан стали скромнее, чем в начале года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщины ставят себе зарплатную планку ниже мужчинЖенщины ставят себе зарплатную планку ниже мужчинФото: Иван ВИСЛОВ
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Зарплатные ожидания россиян снизились. К такому выводу пришли исследователи сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которые провели опрос - людей спрашивали о желаемой зарплате после пандемии коронавируса. В среднем трудящиеся хотят получать 74 тысячи рублей "чистыми".

- Размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тысячи рублей,- приводит данные опроса РБК.

Самый высокий ценник ставят работники из Москвы, в столице в среднем хотели бы зарабатывать 82 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге - уже меньше, 72 тысячи. При этом, женщины желают меньшего, чем мужчины.

Многие россияне (90 процентов) уже заметили влияние пандемии на рынок труда. Еще 73 процента признались, что вакансий весной 2020 года поубавилось.

Еще один рейтинг показал, что самые обеспеченные семьи проживают в ЯНАО, Москве и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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