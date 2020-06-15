Чешского посла вызвали в МИД России после скандала
В МИД России вызвали посла Чехии для разъяснений. Вероятной причиной стал скандал с якобы попыткой отравления трех политиков в Праге.
В апреле журналисты издания Respekt опубликовали статью о прибывшем в Чехию мужчине, у него при себе был российский дипломатический паспорт и "рицин" (белковый токсин). Вещество он якобы собирался применить против чиновников, замешанных в сносе памятника Коневу. Далее последовала высылка российских дипломатов. В России обвинения назвали провокацией, за которую придется ответить.
- Чешского посла вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом, - сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.
В российском МИД пообещали "зеркальный ответ" на высылку дипломатов. Этими действиями политики из Праги " нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям".
ИСТОЧНИК KP.RU