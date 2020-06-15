Чешского посла вызвали в МИД России после скандала

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:38:37+03:00

В начале июня Чехия объявила о высылке двух сотрудников российского посольства Фото: REUTERS

Ранее в СМИ появилась информация о мужчине с российским диппаспортом, который якобы собирался отравить трех пражских политиков

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В МИД России вызвали посла Чехии для разъяснений. Вероятной причиной стал скандал с якобы попыткой отравления трех политиков в Праге.

В апреле журналисты издания Respekt опубликовали статью о прибывшем в Чехию мужчине, у него при себе был российский дипломатический паспорт и "рицин" (белковый токсин). Вещество он якобы собирался применить против чиновников, замешанных в сносе памятника Коневу. Далее последовала высылка российских дипломатов. В России обвинения назвали провокацией, за которую придется ответить.

- Чешского посла вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом, - сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.

В российском МИД пообещали "зеркальный ответ" на высылку дипломатов. Этими действиями политики из Праги " нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям".

ИСТОЧНИК KP.RU