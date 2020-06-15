2020-06-15T10:21:21+03:00
Общество

Эксперты прогнозируют ухудшение состояния экологии после завершения карантина

Пока во многих странах отмечают значительное улучшение экологических показателей
Елена АКИМОВА
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Экологи прогнозируют ухудшение экологической ситуации после завершения режима ограниченийЭкологи прогнозируют ухудшение экологической ситуации после завершения режима ограниченийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Экологи прогнозируют, что после завершения режима самоизоляции состояние экологии может начать ухудшаться.

- Во время карантина люди увидели способности природы самостоятельно восстанавливаться, - рассказал в беседе с NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. - Однако стремление восстановить экономику в условиях кризиса может сделать картину в экологии хуже прежней.

Пока же во многих странах отмечают, что показатели заметно улучшились: в каналах Венеции вода стала чище, вернулась рыба и лебеди. В Москве воздух заметно очистился, дышится легче.

- Тяжелая экономическая ситуация отодвигает вопросы экологии на второй план. Уже мы слышим от промышленных групп, что необходимо сейчас отказаться от государственных экологических экспертиз, - отмечает Нагибин.

Эколог отмечает, что сейчас в России существует более 100 тысяч предприятий, оказывающих крайне негативное воздействие на окружающую среду.

- «Режим тишины» пошел природе на пользу, подобную практику стоит взять на заметку. Периодически необходимо делать такие паузы, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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