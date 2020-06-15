Новорожденная девочка выжила после того, как ее в выбросили в пакете

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:46:43+03:00

Прохожие обратили внимание на пакет, от которого шел тихий звук

Изменить размер текста: A A

Новорожденную девочку выбросили на улицу в полиэтиленовом пакете. Задыхающегося ребенка чудом спасли прохожие, которые услышали звук, похожий на детский плач.

Случай произошел в Барейли, на севере Индии. Когда мужчины заглянули в пакет, то увидели сначала только кучу вещей, ребенок был на самом дне. Девочку достали, аккуратно завернули в тряпку и повезли в больницу. Как сообщает Mirror, врачи смогли спасти младенца, ее жизни ничего не угрожает. Мать девочки ищет полиция.

В правоохранительных органах отмечают рост числа преступлений, которые расцениваются как преднамеренное убийство.

Сайт kp.ru писал о ребенке, найденном в кувшине. Младенца похоронили заживо, его спасла пара, которая пришла хоронить своего погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU