2020-06-15T10:46:43+03:00
В мире

Новорожденная девочка выжила после того, как ее в выбросили в пакете

Прохожие обратили внимание на пакет, от которого шел тихий звук
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девочка находилась на дне пакета с вещамиДевочка находилась на дне пакета с вещамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Новорожденную девочку выбросили на улицу в полиэтиленовом пакете. Задыхающегося ребенка чудом спасли прохожие, которые услышали звук, похожий на детский плач.

Случай произошел в Барейли, на севере Индии. Когда мужчины заглянули в пакет, то увидели сначала только кучу вещей, ребенок был на самом дне. Девочку достали, аккуратно завернули в тряпку и повезли в больницу. Как сообщает Mirror, врачи смогли спасти младенца, ее жизни ничего не угрожает. Мать девочки ищет полиция.

В правоохранительных органах отмечают рост числа преступлений, которые расцениваются как преднамеренное убийство.

Сайт kp.ru писал о ребенке, найденном в кувшине. Младенца похоронили заживо, его спасла пара, которая пришла хоронить своего погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продажи дезинфицирующих средств во время изоляции выросли на 1100%
Новорожденная девочка выжила после того, как ее в выбросили в пакете
Эксперты прогнозируют ухудшение состояния экологии после завершения карантина
Чешского посла вызвали в МИД России после скандала
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после пандемии коронавируса
Для целителей и шаманов могут разработать специальные стандарты работы
Кандидат в губернаторы Токио отменит Олимпиаду в случае победы на выборах
Названы сферы с самым большим падением уровня зарплат
Спрогнозирован курс доллара к концу года
87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным
Барбра Стрейзанд подарила дочери убитого Флойда акции Disney
Нельзя фотошопить историю: Джонсон пообещал защищать статую Черчилля «до последнего вздоха»
Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса
Кинотеатры усомнились в целесообразности старта работы с 17 июля
Как возвращаться к тренировкам после самоизоляции: Тренер рассказал о правиле "50 процентов"
Племянница Трампа собирается раскрыть его налоговые схемы
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Последние новости на утро 15 июня 2020: Выпуск банковских карт в России может стать платным
В Пекине из-за коронавируса уволили несколько чиновников
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 июня 2020 года составило 121 691 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 15 июня 2020: открываются музеи, фотоателье и каршеринг
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 июня 2020 года составило 49 353 человека