2020-06-15T10:46:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Продажи дезинфицирующих средств во время изоляции выросли на 1100%

Наибольший спрос а эти товары аналитики зафиксировали в мае
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России выросли продажи антисептиковВ России выросли продажи антисептиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В период пандемии коронавируса в России резко выросли продажи дезинфицирующих средств. Так, в период с марта по июнь 2020 года продажи специальных средств для обработки помещений и предметов увеличились на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики отмечают, что цены на эту категорию товаров увеличились примерно на 2%.

При этом сообщается, что средняя цена на антисептики для рук, наоборот, снизилась. Этот показатель, в сравнении с прошлым годом, упал на 19%. А вот продажи выросли на 264% по сравнению с прошлым годом, передает RT.

Кроме того, специалисты фиксируют рост продаж средств индивидуальной защиты. К примеру, продажи масок с марта по июнь текущего года выросли на 150%, а цены на них выросли на 8% по сравнению с прошлым годом.

Также в стране выросли продажи перчаток на 63%, при этом цены на них выросли на 16%. Как отмечают аналитики, наибольший спрос на эти товары был зафиксирован в мае.

Напомним, ранее заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как правильно использовать маски и перчатки для защиты от коронавируса. Эксперт напомнила, что одноразовые средства защиты следует менять каждые два часа, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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