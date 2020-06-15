2020-06-15T11:06:42+03:00
Экономика

Россияне стали активнее тратить деньги

Деловая активность в первую неделю июня вернулась к показателям февраля
Елена АКИМОВА
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Россияне стали активнее тратить деньгиРоссияне стали активнее тратить деньгиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Россияне постепенно выходят из режима самоизоляции, открываются магазины, торговые центры, турагентства. Засидевшись дома люди стали активнее тратить деньги. По итогам первых двух недель июня деловая и потребительская активность вернулась к показателям февраля, составив 7,3 пункта. А в День России был зафиксировал максимальный показатель – 7,9 п.п.

В результате за прошедшие 14 дней лета обороты малого и среднего бизнеса в стране даже перегнали средние «докоронавирусные» показатели на 8% (в Москве на 6%). Такие показатели зафиксированы в исследовании Tinkoff CoronaIndex.

Рейтинг самых популярных трат:

Каршеринг +156%,

Траты на авиабилеты (внутренние перелеты) +70%,

Салоны красоты +64%,

Одежда, обувь + 60%,

Спорт +45%,

Железнодорожные билеты +31%,

Услуги турагентств +29%.

Регионы-лидеры по индексу деловой активности:

Мурманская область - 9,1,

Ямало-Ненецкий АО - 9,1,

Курганская область - 8,7,

Забайкальский край - 8,6,

Чукотский АО - 8,6.

Медленней других восстанавливаются:

Республика Тыва - 6,5,

Калужская область - 7,2,

Ненецкий АО - 7,2,

Республика СахаЯкутия - 7,2,

Ивановская область - 7,3.

- Оживление активности вполне ожидаемо. Все экономили, а сейчас мир развернулся в сторону восстановления. Потребители почувствовали себя увереннее, все оказалось не так драматично, как полагали изначально,- комментирует «Известиям» гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов.

Тем временем продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Rt.

ИСТОЧНИК KP.RU

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