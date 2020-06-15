В Литве залили красной краской памятник советскому солдату

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:17:34+03:00

Памятник будут очищать от краски Фото: Муниципалитет Кедайняйского района Фото: facebook.com

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В Литве памятник советскому солдату облили красной краской.

Монумент расположен в поселке Шата в Кедайняйском районе. Неизвестные проникли на кладбище и облили скульптуру.

- Я не потерплю хулиганского поведения. Надеюсь, что после расследования виновные будут найдены и должным образом наказаны, - сказал мэр района Валентина Тамулис, слова приведены в группе Кедайняйского района в соцсетях.

Памятник будет очищен. В комментариях к посту о происшествии, пользователи фейсбук призвали чтить историю и уважать героев войны, которые спасли Европу от фашизма.

Похожий случай произошел в 2019 году в Чехии, тогда вандалы тоже облили краской памятник советскому солдату. Власти поручили очистить скульптуру, а полиция занялась поисков виновников.

ИСТОЧНИК KP.RU