В Литве залили красной краской памятник советскому солдату
В Литве памятник советскому солдату облили красной краской.
Монумент расположен в поселке Шата в Кедайняйском районе. Неизвестные проникли на кладбище и облили скульптуру.
- Я не потерплю хулиганского поведения. Надеюсь, что после расследования виновные будут найдены и должным образом наказаны, - сказал мэр района Валентина Тамулис, слова приведены в группе Кедайняйского района в соцсетях.
Памятник будет очищен. В комментариях к посту о происшествии, пользователи фейсбук призвали чтить историю и уважать героев войны, которые спасли Европу от фашизма.
Похожий случай произошел в 2019 году в Чехии, тогда вандалы тоже облили краской памятник советскому солдату. Власти поручили очистить скульптуру, а полиция занялась поисков виновников.
ИСТОЧНИК KP.RU