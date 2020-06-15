2020-06-15T11:59:51+03:00
Экономика

Пандемия оставит аукционный бизнес в режиме онлайн

Половина площадок не станут прекращать торговлю в Сети
Елена АКИМОВА
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Пандемия оставит аукционный бизнес в режиме онлайнПандемия оставит аукционный бизнес в режиме онлайнФото: Александр ГЛУЗ
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Аукционный бизнес из-за пандемии коронавируса был вынужден перейти на онлайн режим. Сейчас ситуация с заболеваемостью под контролем, но возвращаться к традиционной форме продаж в крупных торговых домах не планируют.

До 50% торгов так и останутся в сети, сообщили «Известиям» представители крупнейших домов.

- Учитывая, что доля продаваемых лотов у нас держится выше планки в 80%, можно говорить, что интерес к коллекционированию за время карантина не снизился, — отметил Дерк Болл, президент Christie’s по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

Эксперты признают, что в онлайне покупают хуже, чем вживую. Это связано с введенными карантинными мерами, уверен глава департамента русского искусства Sotheby’s Рето Барметтлер.

— В сегменте русской живописи общий результат ниже, чем обычно. В прошлом году за двое торгов, которые у нас прошли в июне и ноябре, было выручено суммарно около 20 млн фунтов, в этот раз — за одни торги — 5,6 млн. возникли сложности с транспортировкой, - отметил Рето Барметтлер.

Несмотря на сложности и снижение прибыли, представители Sotheby’s и Christie’s отмечают, что в эти торги от 20 до 32% оказались новыми клиентами – а это событие.

Учитывая данное обстоятельство, 50 процентов продаж планируют оставить в Сети.

Пока аукционные дома приспосабливаются к дистанционному режиму работы, а кафе и рестораны в Москве готовятся к открытию. Летние веранды начнут работать с 16 июня, а с 23 июня откроются и остальные кафе и рестораны. По крайней мере так заявлено на бумаге. Но снятие ограничений и отмена режима самоизоляции для многих рестораторов стали неожиданностью. Поэтому не факт, что все будут готовы к такому долгожданному открытию. О своих опасениях бизнесмены рассказали телеканалу "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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