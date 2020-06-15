Инфекционист объяснила, почему не стоит специально заражаться коронавирусом, как ветрянкой

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:08:42+03:00

Детские инфекции уже хорошо изучены, а о коронавирусе много до сих пор не знают

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Врач объяснила, почему не стоит заражаться коронавирусом специально. В Сети все чаще звучат теории о том, что эпидемию остановит коллективный иммунитет. Его добиться можно вакцинированием, но препарата еще нет. Поэтому остается вариант переболеть. Но тут есть сразу две загвоздки - не у всех вырабатываются антитела, и риски осложнений велики.

Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН в интервью kp.ru напомнила, что коронавиурс - не обычная ветрянка, когда мамочки специальны приводят к инфицированным детям своих, чтобы те переболели.

- Ветрянкой дети переболевают в легкой форме, а иммунитет (если мы говорим о ветрянке и вообще о детских инфекциях) пожизненный. Но здесь всегда определенный риск существует, потому что, к сожалению, бывают тяжелые случаи,- объяснила медик.

Детские инфекции хорошо изучены, ими болеют тысячелетия. Тогда как коронавирус - неразгаданная тайна, о нем ученые узнают все новые и новые факты: например, что болезнь тяжелее переносят лысые мужчины, что вирус может влиять на мочеполовую систему, что есть "суперраспространители".

- Пока рискованно это хождение (к зараженным) и специальное заражение. Потому что, к сожалению, мы пока еще не всё на 100% знаем о тяжелых формах,- сказала доктор.

Она считает, что бессимптомные носители тоже могут быть заразными, хотя и не в такой степени как те, кто с температурой и кашлем.

- Дело даже не столько в клинике, сколько в том, что у него есть возбудитель.

ИСТОЧНИК KP.RU