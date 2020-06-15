Двух чешских дипломатов в семьями высылают из России

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:28:58+03:00

Это ответная мера на высылку российских диппредставителей из Праги

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В России выполнили обещание по "зеркальному ответу" Чехии на высылку дипломатов.

Двух сотрудников российского посольства признали в Праге персонами нон-грата из-за истории о якобы попытке отравления пражских чиновников. В России информацию назвали провокацией и пообещали, что примут ответные меры.

- Два человека были названы персонами нон грата в качестве ответных мер РФ,- сообщил ТАСС посол Чехии, которого 15 июня вызвали в МИД России.

Чешские послы покинут страну вместе с семьями до 17 июня.

История началась со статья в чешском издании, где говорилось о гражданине с российским дипломатическим паспортом, он якобы прибыл в Прагу с целью отравления чиновников, замешанных в сносе памятника Коневу. Источник информации журналисты не назвали. Но властям было этого достаточно, чтобы объявить двух россиян персонами нон-грата. Хотя в мае премьер-министр страны подтвердил - информация в статье является фейком.

ИСТОЧНИК KP.RU