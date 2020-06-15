2020-06-15T12:52:49+03:00
В мире

Наследники Карла Лагерфельда не могут получить деньги из-за пропавшего бухгалтера

Немецкий модельер хотел все состояние оставить коту, но закон не позволил
Юлия САЛЬНИКОВА
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А Карла Лагерфельда не было детей, он признавался, что ему они ему не нравятсяА Карла Лагерфельда не было детей, он признавался, что ему они ему не нравятсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наследники известного немецкого модельера Карла Лагерфельда никак не могут получить свои деньги.

Главный модельер итальянского дома моды Fendi и французского Chanel умер в феврале 2019 года. У него не было прямых наследников. Модельер не раз говорил, что не любит "коротышек и детей", жены у него не было, он якобы предпочитает избегать с теми, кого уважает и любит, телесных отношений.

В интервью Лагерфельд заявлял, что все свои богатства хочет оставить коту и вообще, женился бы на Шупетт, если бы это было законно. Но закон этого не позволял, как и не разрешал узаконить передачу состояния животному. Поэтому коту перепала только часть наследства, остальное разделили между "мальчиками Лагерфельда", как он сам называл своих моделей и муз. Но и они до сих пор ждут своего наследства

Как сообщает Daily Mail, бухгалтер Лагерфельда загадочно исчез.

В завещании семь человек.

- Я не люблю навешивать ярлыки, - говорил про "своих муз" модельер. - У меня вообще нет семьи, поэтому хорошо иметь сыновей, но без неприятных проблем сыновья могут создавать.

Его наследство оценивается в 400 миллионов фунтов стерлингов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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