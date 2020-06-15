В Томской области экспорт продукции агропрома вырос в полтора раза

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:02:01+03:00

Ключевой потребитель – Китай, куда поставляются рапсовое масло, кедровый орех, субпродукты и мясо курицы, пшеничная мука и пиво

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В июне объем экспорта продукции аграриев Томской области достиг 15,95 млн долларов, что на 54,1 % выше аналогичного периода 2019 года (10,35 млн долларов). Рост экспорта обусловлен расширением рынков сбыта и увеличением объема поставок томского АПК.

В частности, компания «Сибагро» произвела первую отгрузку свинины во Вьетнам. При благоприятной рыночной конъюнктуре предприятие планирует ежемесячно поставлять вьетнамским потребителям 135 тонн продукции на общую сумму 0,3 млн долларов.

Основную долю отгруженной из Томской области сельхозпродукции (8,64 млн долларов) по-прежнему занимают поставки в Китай, куда в первом полугодии экспортировались рапсовое масло, кедровый орех, субпродукты и мясо курицы, пшеничная мука и пиво.

Вторыми в структуре экспорта (1,82 млн долларов) стали Нидерланды, которые являются потребителем органики — гороха, пшеницы, семян льна и рапса. На третьем месте — Казахстан, куда в первом полугодии 2020-го отгружено 45 видов товаров томского агропрома на 1,13 млн долларов.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по итогам 2020 года объем экспорта продукции АПК в Томской области планируется в сумме 30,5 млн долларов.