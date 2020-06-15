Викарий стал звездой соцсетей благодаря голливудской внешности и велосипеду с колонками

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:22:42+03:00

Священник стал выезжать с проповедями к людям с приходом пандемии Фото: facebook.com

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Викарий Пэт Аллертон способен одним своим видом сделать из человека, особенно женщины, рьяного католика. За это журналисты прозвали его "божий дар для женщин Нотинг Хилла". Внешность викария далека от классической для людей его сферы - молодой, спортивный. Но стал известен Аллерон не этим.

Викарий признался, что не женатФото: facebook.com

Когда в Лондон пришла пандемия коронавируса, церкви закрылись. Люди остались заперты в своих домах. Викарий решил, что эпидемия - не повод отказываться от молитвы. Взял велосипед, две колонки, микрофон и отправился на "выездную" проповедь. Он останавливался то на одной, то на другой улице, подсоединял аппаратуру и читал молитвы для людей, которые дома сидят и соблюдают самоизоляцию.

- Речь не шла о навязывании кому-либо веры,- сказал он Daily Mail. - Я подумал, что было бы неплохо дать людям момент, обменяться опытом, когда они застряли дома

Слава о "передвижном" викарии в куртке-бомбере и модных кроссовках разлетелась по Сети после того, как его проповедь на улице кто-то выложил в фейсбук.

На страничку в соцсетях Аллерона подписывалось все больше людей, особенно женщин. Что касается жительниц западного Лондона, то они стали засыпать священника просьбами приехать в их район. А когда журналисты написали, что этот красавец еще и не женат, таких просьб стало еще больше.

theportablepriest Викарий на велосипеде с тележкой стал звездой соцсетей

- В 20 лет я был уверен, за кого я женюсь. Но когда это не случилось, потребовалось некоторое время, чтобы перезагрузить мой радар, -рассказал викарий.

theportablepriest О священнике из Лондона первыми написали британские газеты

Хотя он намекнул, что у него сейчас есть подруга.

ИСТОЧНИК KP.RU