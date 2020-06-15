Американский истребитель F-15 упал в Cеверное море

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:45:46+03:00

Ведется поиск, о пострадавших пока ничего не известно

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Американский истребитель F-15 упал в Северное море. ЧП произошло у побережья английского графства Йоркшир на севере Англии, сообщает Sky News.

Согласно данным с радаров, истребитель долго кружил над морем, и при попытке вернуться к берегу упал в воду. На борту находился по предварительным данным один пилот. Его поиски ведутся.

Береговая охрана подтвердила, что находится на месте происшествия.

Это был учебный вылет. Пока не ясно, почему произошло ЧП, была это ошибка пилота или техническая неисправность военного самолета.

- Причина катастрофы, а также статус пилота в настоящее время неизвестны, и поисково-спасательные службы Великобритании были вызваны для поддержки,- приводит сообщение американских ВВС The Sun.

ЧП произошло в 9.40 утра по местному времени, по-Москве около 11 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU