2020-06-15T13:50:05+03:00
Политика

В Кремле сожалеют о "раздражителях" в отношениях с Чехией

Пресс-секретарь президента заявил, что в России заинтересованы в налаживании партнерских отношений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле отреагировали на высылку из России двух чешских дипломатов. Это был ответный шаг на то, что в начале июня из Праги выслали российских диппредставителей.

- Последние месяцы, действительно, скажем так, привнесли определенные раздражители в наши двусторонние отношения. Мы сожалеем в этой связи,- сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду на налаживание партнерских отношений России с Чехией, Кремль в этом заинтересован. Но при этом Россия, заявил Песков, не готова оставаться "терпимой к недружественным проявлениям со стороны Праги".

- Этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств,- подчеркнул пресс-секретарь президента.

В МИД Чехии после ответной высылки своих дипломатов из России заявили, что считают проблему в отношениях с Москвой решенной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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