2020-06-15T13:43:08+03:00
Коронавирус Covid-19

У каждого седьмого россиянина выявили антитела к коронавирусу

15% пациентов имеют иммунный ответ к инфекции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого седьмого россиянина"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого седьмого россиянинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медицинская компания "Инвитро" назвала процент россиян, имеющих антититела к коронавирусу. Всего тест сдали 250 тысяч человек, у каждого седьмого из них выявили иммунный ответ.

- За первые четыре недели тестирования на антитела класса IgG к вирусу SARS-COV-2 в "Инвитро" для выполнения данного исследования обратились более 250 000 россиян. При этом положительные результаты, свидетельствующие о формировании иммунного ответа, были получены у 15% пациентов. Это средний показатель по всем регионам тестирования, - говорится в сообщении компании.

В "Инвитро" отмечают, что Москва и Подмосковье стали лидерами по числу пациентов, сдавших тесты. Это 28% и 18% от общего числа. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область, где провели 12,9% исследований. В тройку лидеров также вошел Новосибирск, на долю которого пришлось 3,4% тестирований.

"Инвитро" напоминает, что сдать тест на антитела может любой желающий, не имеющий симптомов ОРВИ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу формируется в течение четырёх инкубационных периодов после встречи с инфекцией. К 10 июня 14% россиян имели антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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