В США два ребенка умерли в запертой машине, пока их отец спал дома

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:49:21+03:00

В США в запертой машине на жаре погибли дети Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Детей оставили одних на пять часов на 30-градусной жаре

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В американском штате Оклахома в городе Талса двое маленьких детей погибли в запертой машине. На улице стояла 30-градусная жара, а отец оставил малышей на целых пять часов.

31-летний Дастин Ли Деннис рассказал полиции, что он с детьми ездил в магазин, а когда вернулся домой, лег спать. Проснулся мужчина через несколько часов и обнаружил, что детей в доме нет. Тогда незадачливый отец бросился к машине и нашел тела 3-летнего сына и 4-летней дочки на полу пикапа.

Мужчина внес их в дом и вызвал скорую, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть детей. Точные причины смерти не называются, передает сайт argumenti.ru.

Отмечается, что в настоящее время Дастину Ли Деннису предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU