Мишустин пообещал, что россиян обеспечат качественными продуктами питания

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:06:34+03:00

Глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами 15 июня. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

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Правительство составило план мероприятий по реализации положений новой Доктрины продовольственной безопасности. Об этом сообщил в своем докладе премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами 15 июня напомнил, что Доктрина продовольственной безопасности была утверждена президентом Владимиром Путиным в конце января.

«Мы разработали документ, который содержит целый комплекс решений для выполнения заложенных в Доктрину задач», - сказал председатель правительства.

Он рассказал, что российский аграрно-промышленный комплекс надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания. Поставленные задачи были решены за последние несколько лет и наращивание темпов производства сельхозпродукции продолжает расти. Премьер отметил, что продукты, покупаемые гражданами, должны быть высокого качества.

«В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учетом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза, а также целый ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности», - подчеркнул Мишустин.

Также он обозначил, что в плане предусмотрены все меры контроля за производством продуктов, соответствующие техническим регламентам Евразийского экономического союза.

ИСТОЧНИК KP.RU