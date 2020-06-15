Мишустин пообещал, что россиян обеспечат качественными продуктами питания
Правительство составило план мероприятий по реализации положений новой Доктрины продовольственной безопасности. Об этом сообщил в своем докладе премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами 15 июня напомнил, что Доктрина продовольственной безопасности была утверждена президентом Владимиром Путиным в конце января.
«Мы разработали документ, который содержит целый комплекс решений для выполнения заложенных в Доктрину задач», - сказал председатель правительства.
Он рассказал, что российский аграрно-промышленный комплекс надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания. Поставленные задачи были решены за последние несколько лет и наращивание темпов производства сельхозпродукции продолжает расти. Премьер отметил, что продукты, покупаемые гражданами, должны быть высокого качества.
«В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учетом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза, а также целый ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности», - подчеркнул Мишустин.
Также он обозначил, что в плане предусмотрены все меры контроля за производством продуктов, соответствующие техническим регламентам Евразийского экономического союза.
ИСТОЧНИК KP.RU