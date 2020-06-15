Массовый сбой произошел в работе Mail.ru

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:10:38+03:00

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У сервиса Mail.ru произошел массовый сбой. Пользователи жалуются на неполадки в работе почтовой системы. Многие из них не могут зайти в свой аккаунт – сайт показывает, что таких логинов не существует. Некоторые не могут зайти в сам раздел писем, переход с одной страницы на другую не работает. Другие жалуются, что отправленные письма не доходят до получателя или приходят не сразу.

Техническая поддержка сервиса Mail.ru сообщила о возникновении временных технических трудностей, которые в скором времени будут исправлены.

Напомним, в системе Mail.ru уже происходили сбои в работе системы.Так уже было в январе и марте 2020 года. Каждый раз менеджеры благодарят за сообщения о проблемах сервиса, и стараются в короткие сроки разрешить технические неполадки.

ИСТОЧНИК KP.RU