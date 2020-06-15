2020-06-15T14:23:49+03:00
В мире

В Казахстане расследуют причину экстренной посадки вертолета премьера

Инцидент произошел 12 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Аскар МаминАскар МаминФото: primeminister.kz
Изменить размер текста:

В Казахстане началось расследование инцидента с вертолетом премьер-министра 12 июня. Спасатели сообщили, что пилотам пришлось совершить экстренную посадку. В причинах будут разбираться в министерство индустрии и инфраструктурного развития, уже создана профильная комиссия.

- Двенадцатого июня совершался облет по Жамбылской области с премьер-министром Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система,- сообщила специалист по связям с общественностью "Казавиаспаса" Анар Хамитова, ее слова приводит "Казанинформ".

Пилот действовал по инструкции - он посадил вертолет в Таразе. Об этом инциденте стало известно только спустя несколько дней, 15 июня.

В понедельник 15 июня у берегов Англии упал в море американский истребитель F-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24