В Казахстане расследуют причину экстренной посадки вертолета премьера

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:23:49+03:00

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В Казахстане началось расследование инцидента с вертолетом премьер-министра 12 июня. Спасатели сообщили, что пилотам пришлось совершить экстренную посадку. В причинах будут разбираться в министерство индустрии и инфраструктурного развития, уже создана профильная комиссия.

- Двенадцатого июня совершался облет по Жамбылской области с премьер-министром Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система,- сообщила специалист по связям с общественностью "Казавиаспаса" Анар Хамитова, ее слова приводит "Казанинформ".

Пилот действовал по инструкции - он посадил вертолет в Таразе. Об этом инциденте стало известно только спустя несколько дней, 15 июня.

В понедельник 15 июня у берегов Англии упал в море американский истребитель F-15.

ИСТОЧНИК KP.RU