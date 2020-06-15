Мишустин: Тестирование продолжат, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России не будут снижать темпы тестирования на коронавирус. Более того, планируется увеличить объем исследований, несмотря на улучшение ситуации.
Проведено более 15 миллионов тестов, в день - около 300 тысяч.
- По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров. Россия - первая страна, которая не останавливает процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться,- приводит его слова ТАСС.
Благодаря массовому тестированию удается своевременно распознать болезнь и начать лечение. Это назвали главной причиной того, что в России в сравнении с другими европейскими странами низкий показатель смертности. Мишустин сообщил, что российский подход, с прицелом на увеличение числа проводимых тестов, показал эффективность, в некоторых странах тоже пошли по этому пути.
Мишустин - о мерах противодействия эпидемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU