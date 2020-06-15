2020-06-15T14:34:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог описал вероятный сценарий второй волны коронавируса

Эпидемия может вернуться уже осенью
Елена АКИМОВА
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Вирусолог прогнозирует, что уже осенью придет вторая волна коронавирусаВирусолог прогнозирует, что уже осенью придет вторая волна коронавирусаФото: Михаил ПАТЛИС
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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о вероятных сценариях второй вспышки коронавируса. Эпидемия может вернуться в Россию уже предстоящей осенью.

Врач не сомневается, что прогноз сбудется на все 100 процентов, так как вирус не сможет отступить в столь короткий срок.

- Вирус никуда так быстро не денется, он вообще никуда не денется. Возможно, начнет ослабевать и перестанет приводить к летальному исходу. А вот заражающий эффект будет сохраняться и увеличиваться, - делится своими наблюдениями вирусолог.

Сила второй волны вируса будет зависеть от прекращения профилактических мер.

- Первая волна еще не сошла до конца, причем если ослабить борьбу, то нормального прекращения не будет. В Москве мы имеем отчетливое снижение, но по России оно не такое выразительное, - заключил вирусолог в комментарии ИА «НСН».

Ранее в Пекине выявлены первые заражения коронавирусом после двухмесячного перерыва. На оптовом рынке, где обнаружена болезнь, введен режим ЧП, работа торговых точек приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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