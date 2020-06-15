Симптомы коронавируса будут становиться все разнообразнее, считает врач-эндокринолог

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:35:19+03:00

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, почему в будущем симптомы коронавируса будут становиться все разнообразнее. Это связано с тем, что COVID-19 постоянно мутирует.

- На сегодняшний день известно 6 клональных типов. Наверняка будет еще больше, и у каждого такого типа свои осложнения, свои проявления. Поэтому все время будут добавляться какие-то новые симптомы и новые осложнения, - рассказала врач в эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист также отметила, что некоторые новые симптомы будут общими, а многие будут появляться индивидуально в зависимости от организма человека.

Ранее Зухра Павлова рассказала kp.ru еще об одном необычном проявлении коронавируса - нарушении терморегуляции. Повышение температуры - один из самых частых признаков COVID-19. Однако даже те, кто переносит болезнь без сильного жара, после выздоровления все равно ощущают озноб. По словам врача, это связано с тем, что инфекция поражает не только легкие, но и нервную систему.

- Известно, что часть повреждений имеет обратимый характер, а часть, к сожалению, необратимый. Одним из таких осложнений вполне может быть нарушение терморегуляции и ощущение озноба в теле, - пояснила Павлова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784970" frameborder="0"></iframe> Коронавирус проникает в мозг.Даже у тех, кому повезло перенести COVID без сильного жара, после выздоровления нередко сохраняется озноб. При этом анализ может показывать, что вируса в организме уже нет. Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару.

ИСТОЧНИК KP.RU