Сельчане сами решат, как потратить 100 тысяч рублей в честь 100-летия Чувашской автономии

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:46:05+03:00

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В рамках празднования 100-летия Чувашской автономии все населённые пункты получат по 100 тысяч рублей. А вот как потратить деньги жители городов и деревень будут решать сами. Это может быть строительство детских площадок, благоустройство памятников, стел и т.д.

«Эти деньги выделяются, чтобы увековечить 100-летие Чувашской автономии. Важно, что каждый населенный пункт получит денежные средства. Здесь также надо отметить, что нет требований к софинансированию проектов», – особо подчеркнул врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Как сообщил вице-премьер Правительства Чувашии Сергей Артамонов, из бюджета республики на эти цели будет выделено 300 млн рублей. Документ об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов планируется принять до конца этой недели. Деньги жители смогут получить уже в первой половине июля.