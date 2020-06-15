У мам в TikTok новый тренд – обливать ребенка водой и снимать реакцию на видео

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:09:14+03:00

Некоторые пользователи соцсети нашли это забавным, другие обвиняют женщин в жестокости

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Женщины в TikTok ради лайков подвергают своих детей испытанию Ипполита, как в "Иронии судьбы".

Разница только в том что для героя фильма неожиданностью было, что "тепленькая пошла". А для детей - что вообще их облили. Новый тренд понравился не всем. Даже самим мамам, не говоря уже о плачущих малышах, которых обливали в самый неподходящий момент - во время еды или пока те сидят на горшке.

Суть в том, чтобы запечатлеть реакцию детей. Оказалось, детский испуг и слезы некоторым нравится:

- Это принесло мне столько радости. Это такая глупая мелочь, но ее реакция была точно такой же, как и моя,- делится восхищением один из пользователей.

Мамы обливают детей водой в TikTok.

Другой написал, что не поступит так со своим ребенком, потому что это жестоко. Вряд ли ребенок хотел бы, чтобы мама таким образом зарабатывала лайки.

- Это точно не мать года,-писали другие.

В TikTok женщины собирают лайки, обливая малышей водой.

- Зачем это ребенку,- возмущались пользователи.

Как сообщает Mirror, до этого мамы присоединились к тренду по бросанию в детей кусочков сыра.

ИСТОЧНИК KP.RU