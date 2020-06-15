Семья погибшего в ДТП водителя высказалась о наказании для Михаила Ефремова

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:23:24+03:00

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Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии в центре Москвы, сообщили, что справедливым для виновника ДТП актера Михаила Ефремова будет тот срок, который назовет прокурор. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский и отметил, что родные не намерены брать деньги

«Позиция семьи понятна: денег не хотим. Господин Ефремов может сделать все что угодно: он может дать денег на благотворительность, выстроить дворец культуры в этой деревне, и это будет здорово, но семья денег брать не хочет», - передает слова адвоката издание «Подъем»

Добровинский сообщил, что с родственниками погибшего связывался актер Сергей Гармаш и встреча с ним может состояться, а семья готова выслушать всех.

Как писал сайт kp.ru, артист в ночь на субботу, 13 июня, записал видеообращение к родственникам погибшего , в котором попросил прощения, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми. Однако как сообщил адвокат семья не приняла извинений, и сообщила, что с ними никто не хотел связаться для разъяснения вопроса.

Напомним, Ефремову предъявили обвинение за нарушение ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. За такое правонарушение артиста могут отправить в колонию на 12 лет. На данный момент актер остается под подпиской о невыезде на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU