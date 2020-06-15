2020-06-15T15:40:41+03:00
Политика

Вице-премьер Украины сообщила, что стала подозреваемой в уголовном деле

Ольга Стефанишина проходит по делу «против должностных лиц времен»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вице-премьер Украины сообщила, что стала подозреваемой в уголовном делеВице-премьер Украины сообщила, что стала подозреваемой в уголовном делеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что является подозреваемой в уголовном деле, которое было возбуждено еще в 2014 году «против должностных лиц времен» бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

По ее словам, фигурантом этого дела она стала, когда в 2014 году возглавляла подразделение Минюста и начала «проведение исследований на тему европейской интеграции». В тот период был инициирован ряд уголовных процессов в отношении высокопоставленных чиновников времен Януковича.

«Суть в том, что в период Революции достоинства Минюст, в котором я работала, проводил исследования на тему европейской интеграции (хотя это и вызывает диссонанс с событиями, которые происходили в то время)» - рассказала она.

Виц-премьер сообщила, что теперь ей инкриминируют то, что она «как руководитель подразделения (…) инициировала проведение этих исследований, они были проведены, опубликованы и проанализированы министерствами».

Стефанишина считает, что в 2014 году «правоохранители увидели нечто большее, чем есть на самом деле», поскольку тогда «была необходимость иметь определенные уголовные производства, чтобы поддерживать санкционный режим»

ИСТОЧНИК KP.RU

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