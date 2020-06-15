2020-06-15T16:20:12+03:00
Общество

Путин продлил действия мер по урегулированию положения иностранцев Рооссии из-за пандемии

Течение срока временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства теперь приостановлено до 15 сентября
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин продлил срок действия мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации из-за пандемии коронавирусной инфекции. Действия данного документа продлено на три месяца, до 15 сентября. Об этом говорится в соответствующим указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 июня.

В соответствии с принятыми мерами, течение срока временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства, ранее приостановленное до 15 июня, теперь приостановлено до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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