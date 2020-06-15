2020-06-15T16:14:11+03:00
Общество

Умер Андрей Воробьев, первый министр здравоохранения России

Андрей Воробьев умер на 92-м году жизни
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В понедельник, 15 июня, в возрасте 91 года умер первый министр здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Андрей Воробьев. Об этом сообщил генеральный директор Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава России Валерий Савченко.

«Да, он умер сегодня утром. Это мой учитель, и я руковожу институтом уже после него 10 лет», - передает ТАСС слова гендиректора НМИЦ гематологии

ИСТОЧНИК KP.RU

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