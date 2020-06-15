Резерв коек для пациентов с коронавирусом большой, заявил Мурашко

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:39:06+03:00

В Минздраве отметили правильный подход к системе выявления COVID у населения России

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что процесс стационарной и амбулаторной медицинской помощи в стране организован четко. Для больных коронавирусом хватает мест. Резерв коек в больницах большой, в том числе реанимационных.

«Сегодня мы видим, что четко организованный процесс стационарной и амбулаторной помощи не загружает реанимационную койку, и мы видим, что резервы в стране велики», - сообщил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Добиться высокого результата контроля за коечной сетью удалось благодаря информационной системе и оперативному отслеживанию ситуации пандемии в России, сообщает глава Минздрава.

Также он отметил, что Министерство здравоохранения в ближайшее время направит специалистов в регионы страны. Так, в Амурскую область и Карачаево-Черкесию приедут специалисты для поддержания ситуации с коронавирусной инфекцией.

Напомним, 9 июня, решением мэра Москвы Сергея Собянина, самоизоляция и пропускной режим в Москве были сняты. Но опасность заражения COVID-19 еще остается во многих регионах страны. Власти советуют соблюдать все меры безопасности: носить маску и перчатки, пользоваться антисептиком и держать социальную дистанцию в общественных местах. На 15 июня, по данным портала стопкоронавирус.ру, в России выявлено 537 210 случаев заражения коронавирусом. Из них 284 539 уже человек выздоровели. 7091 случай оказался летальным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784986" frameborder="0"></iframe> Мурашко - о мерах противодействия эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU