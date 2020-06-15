Резерв коек для пациентов с коронавирусом большой, заявил Мурашко
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что процесс стационарной и амбулаторной медицинской помощи в стране организован четко. Для больных коронавирусом хватает мест. Резерв коек в больницах большой, в том числе реанимационных.
«Сегодня мы видим, что четко организованный процесс стационарной и амбулаторной помощи не загружает реанимационную койку, и мы видим, что резервы в стране велики», - сообщил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Добиться высокого результата контроля за коечной сетью удалось благодаря информационной системе и оперативному отслеживанию ситуации пандемии в России, сообщает глава Минздрава.
Также он отметил, что Министерство здравоохранения в ближайшее время направит специалистов в регионы страны. Так, в Амурскую область и Карачаево-Черкесию приедут специалисты для поддержания ситуации с коронавирусной инфекцией.
Напомним, 9 июня, решением мэра Москвы Сергея Собянина, самоизоляция и пропускной режим в Москве были сняты. Но опасность заражения COVID-19 еще остается во многих регионах страны. Власти советуют соблюдать все меры безопасности: носить маску и перчатки, пользоваться антисептиком и держать социальную дистанцию в общественных местах. На 15 июня, по данным портала стопкоронавирус.ру, в России выявлено 537 210 случаев заражения коронавирусом. Из них 284 539 уже человек выздоровели. 7091 случай оказался летальным.
Мурашко - о мерах противодействия эпидемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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