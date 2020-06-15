В ВОЗ объяснили, как коронавирус мог попасть на рынок в Пекине

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:32:29+03:00

В ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог попасть на рынок в Пекине Фото: REUTERS

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После относительного затишья, в Китае вновь заговорили о вспышке коронавируса. На этот раз COVID-19 локализовали на рынке "Синьфади" в Пекине.

В ВОЗ предполагают, что вирус мог попасть туда от человека.

- Мы еще не знаем, но возможно, он тоже пришел от человека, потому что это вирус, который находится в трансмиссии. Но мы ждем результатов китайских ученых, которые скажут, что это за вирус: это тот самый, который уже находился в обществе, или снова откуда-то попал, - рассказала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Рассадник коронавируса обнаружили на доске для разделки лосося. Установлено, что рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения коронавируса.

Из 517 человек, находящихся на рынке "Синьфади", 45 получили положительные тесты на коронавирус. В районе Фэнтай, где находится рынок, ввели военное положение.

Из-за новой вспышки в Пекине вновь запретили спортивные массовые мероприятия, туристов временно перестали пускать в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU