Путин оценил поддержку граждан и бизнеса во время самоизоляции

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:02:53+03:00

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Для страны имеет принципиальную значимость, то, что граждане России, которые занимаются бизнесом и люди, оказавшиеся в сложной ситуации, оценили эффективные меры поддержки их в условиях пандемии коронавируса.

«Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, но все же это технические, внутренние управленческие вопросы. Главное — это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер», - заявил глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, сообщает ТАСС.

Президент отметин, что в совещании принимают участие не только чиновники, но и те самые граждане, которые получили поддержку в период ограничительных мер в стране.

Путин предложил сделать выводы на основании рассказов и жизненных ситуаций конкретных людей. Президент оценил возможность дальнейшего опыта привлечения граждан к крупным правительственным совещаниям. Таким образом, по мнению главы государства, проблемы будут рассмотрены более глобально, а их решение будет максимально продуктивным.

Напомним, в период карантинных мер властями было принято решение оказать помощь гражданам и малому бизнесу. Так, люди, которые потеряли работу из-за пандемии, получили выплаты в размере 2000 тысяч рублей, семьи с детьми по 10 тыс.рублей на одного ребенка, а предприниматели малого бизнеса были освобождены от налогов по II кварталу 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785043" frameborder="0"></iframe> Путин - о восстановлении экономики в России.

ИСТОЧНИК KP.RU