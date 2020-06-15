Майкл Помпео требует немедленного освобождения Пола Уилана

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:02:21+03:00

Американца ранее приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже

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Вашингтон возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения своего гражданина. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилан (…) Мы требуем немедленного освобождения», - говорится в сообщении, распространенном в понедельник, 15 июня.

Напомним, решение по делу Пола Уилана Мосгорсуд вынес в понедельник, 15 июня. Суд постановил признать его виновным по ст. 276 УК РФ о шпионаже и назначил наказание в виде 16 лет строгого режима.

Американец был задержан в 2008 году в Москве, когда он якобы приехал на свадьбу приятеля. Однако при себе он имел флешку с данными, относящимися к секретным.

Госсекретарь США, когда его спросили, я вляется ли Уилан шпионом, ушел от ответа, поскольку «по многим причинам» не может вдаваться в детали этого дела.

ИСТОЧНИК KP.RU