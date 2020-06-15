Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:19:45+03:00

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Цена аренды жилья в России должна снизиться вслед за платежами по льготной ипотеке. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в понедельник, 15 апреля.

По словам главы государства стоимость аренды жилья в стране должна сократиться вслед за размером платежей по льготной ипотеке под 6,5%, что поддержит, как и людей, так и строительную отрасль

В ходе совещания глава «ЛСР.Недвижимость Северо-Запад» Юрий Константинов заявил, что благодаря программе льготной ипотеки под 6,5% ежемесячный платеж по кредиту на квартиру становится меньше, чем стоимость аренды аналогичного жилья.

«Я думаю, что и ставка аренды тоже должна вниз подползти, как по тем обстоятельствам, которые вы сейчас упомянули (…) для всех нас ясно, что 6,5% - прежде всего для людей сделано, но и строительную отрасль, конечно, мы стремились поддержать. Судя по тому, что вы сейчас сказали, так оно и получается», - ответил президент

ИСТОЧНИК KP.RU