Экономист объяснил, чем опасно понижение зарплатных ожиданий

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:17:00+03:00

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Из-за коронавируса у россиян снизились зарплатные ожидания. Если еще пару месяцев назад, в качестве желаемой зарплаты называли сумму в 92 тысячи рублей, то сейчас люди мечтают о 74 тысячах.

По словам экономиста Сергея Хестанова, это говорит о том, что теперь россияне более пессимистично оценивают развитие экономики и в большинстве своем ожидают ухудшения ситуации.

- С одной стороны, это хорошо, поскольку это приближает людей к реальности. Но, с другой стороны, это само по себе является фактором, который способствует торможению экономического роста, так как люди в таких условиях обычно усиливают сбережения и неохотно тратят деньги, даже если они у них есть, - рассказал Хестанов в эфире радио "Комсомольская правда".

Экономист пояснил. что это может привести к тому, что отрасли экономики, завязанные на потребительских расходах, сильно пострадают. И в этой ситуации не важно, по какой причине люди тратят меньше денег: потому что у них их попросту нет или же они ожидают ухудшения обстановки и откладывают на черный день.

При этом экономист Антон Шабанов уверяет, что понижение зарплатных ожиданий не продлится долго, и совсем скоро запросы людей вновь возрастут. По его словам, все вернется на круги своя, когда россиянам снова позволят развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU