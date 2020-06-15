Путин и Болсонару обсудили БРИКС и борьбу с коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:29:09+03:00

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В ходе телефонного разговора президенты Бразилии и России, Жаир Болсонару и Владимир Путин обсудили БРИКС и борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал сам бразильский лидер.

«Сегодня утром я поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились о еще более глубоком сотрудничестве между нашими странами, в том числе в борьбе с COVID-19. Мы также обсудили результаты, которых хотим достичь на предстоящем саммите БРИКС в Санкт-Петербурге», - написал президент Бразилии на своей странице в Twitter.

В Кремле сообщили, что главы государств обсудили не только борьбу с коронавирусом и взаимодействие в БРИК, но и партнерство в энергетике, космосе, а также сельском хозяйстве.

Напомним, в новогоднюю ночь, 1 января, председательство в объединении БРИКС перешло от Бразилии в России. За время председательства нашей страны планируется провести около полутора сотен различных мероприятий, а главным событием должен стать саммит объединения, который был запланирован на 21–23 июля в Санкт-Петербурге. Однако планы пришлось изменить из-за пандемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU