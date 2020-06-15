Даты проведения Евровидения 2021: песенный конкурс состоится в мае

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:08:22+03:00

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Стали известны даты проведения международного музыкального конкурса Евровидение-2021. Информация появилась на официальном сайте мероприятия.

Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал пройдет 22 мая 2021 года. О месте проведения было объявлено ранее - этой чести удостоится город Роттердам. В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен.

«Жизненно важно, чтобы Евровидение вернулось, и мы рады, что наши партнеры в Нидерландах приняли на себя обязательства вернуть это любимое шоу зрителям всего мира», - отметили организаторы конкурса.

По правилам шоу, песни, представленные на конкурс в этом году, не должны принимать участие в следующем. Но право выбрать участника от своей страны остается за аудиторией.

Напомним, что в конце марта организаторы Евровидения сообщили, что из-за пандемии коронавируса в мире, международный конкурс в 2020 году отменяется. Представлять Россию должна была группа «Little Big» с песней «Uno». Вместо традиционного шоу, 16 мая состоялась онлайн-трансляция под названием «Europe Shine a Light», где приняли участие исполнители со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU